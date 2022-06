Pizza Village Napoli 2022, ecco le 40 pizzerie in cui si potrà mangiare sul Lungomare Domani, venerdì 17 giugno, parte il Pizza Village sul Lungomare di Napoli, fermo due anni a causa della pandemia di Covid-19.

A cura di Valerio Papadia

Prende il via domani, venerdì 17 giugno, finalmente dopo due anni di stop dovuti alla pandemia di Covid-19, il Pizza Village di Napoli, che fino al 26 giugno vedrà la pietanza più famosa al mondo, simbolo di Napoli e dell'Italia intera, assoluta protagonista. Alla pizza, infatti, saranno dedicati workshop e interventi, che si terranno nell'apposita area "Pizza Tales – Racconti di pizza", ma la pietanza potrà anche essere degustata in tutte le sue varianti: infatti, sono 40 le pizzerie che con i loro stand saranno presenti sul Lungomare di Napoli per tutta la durata della manifestazione e allieteranno i visitatori con le loro prelibatezze.

I nomi delle 40 pizzerie presenti al Pizza Village di Napoli