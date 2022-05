Torna il Pizza Village di Napoli dopo due anni di stop: sul Lungomare dal 17 al 26 giugno L’appuntamento con la pizza ritorna sul Lungomare di Napoli dopo l’interruzione del 2020 e del 2021 a causa della pandemia di Covid-19.

A cura di Valerio Papadia

Dopo due anni di stop, il 2020 e il 2021, a causa della pandemia di Covid-19, torna in presenza sul Lungomare di Napoli il Pizza Village: l'edizione del 2022 è infatti prevista dal 17 al 26 giugno. Tra poco più di un mese, dunque, il Lungomare partenopeo sarà nuovamente affollato dagli stand delle migliori pizzerie della città e d'Italia, pronti a ricevere i visitatori e a sfornare le proprie pizze. Non solo cibo in senso stretto: al Pizza Village 2022 sarà presenta anche l'area "Pizza Tales – Racconti di pizza", riservata agli incontri sul tema dell'enogastronomia, con numerosi ospiti che si confronteranno sullo stato di salute del settore. L'evento sarà anche all'insegna della musica e dell'intrattenimento, il cui fulcro sarà rappresentato dal palco centrale del Caputo Pizza Village, sul quale si alterneranno vari artisti; radio ufficiale dell'evento è Rtl 102.5, che trasmetterà in diretta dal Lungomare di Napoli circa 14 ore al giorno.

Torna anche il Campionato del Mondo della pizza

"È il punto di partenza di una nuova mission: la manifestazione assumerà sempre più, pur non abbandonando la matrice nazional popolare, occasione di promozione delle radici culturali del capoluogo partenopeo, della regione e dei suoi maggiori interpreti" dicono gli organizzatori. Insieme al Pizza Village, quest'anno, tornerà anche il Campionato del Mondo della Pizza – Trofeo Caputo, che decreterà, appunto, la migliore pizza del mondo nell'ambito della manifestazione. Nel 2019, ultimo anno in cui si è svolta la manifestazione prima della pandemia di Covid-19, a trionfare fu Ciro Magnetti, titolare di una pizzeria a Melito, nella provincia di Napoli.