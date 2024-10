video suggerito

Pitbull azzanna e uccide cagnolino, allontanato a calci e bastonate: orrore a Castellammare Pitbull uccide barboncino in via Napoli a Castellammare. Borrelli (Avs): "I cani non hanno colpe, individuare i padroni". Il sindaco Vicinanza: "Avviate le indagini"

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine dal video pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs)

Pitbull azzanna e uccide un cagnolino in strada a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. È accaduto martedì sera, 22 ottobre 2024, in via Napoli. Il pitbull, che camminava libero in strada, ha attaccato improvvisamente il barboncino che era a passeggio al guinzaglio con la sua proprietaria (pet mate). Diverse persone che erano in zona hanno cercato di aiutare il cagnolino e di allontanare il pitbull, che è stato a sua volta aggredito a calci e bastonate dai presenti.

Purtroppo per il barboncino non c'è stato nulla da fare, è morto a causa delle ferite riportate. Una scena orribile. La brutale aggressione è stata ripresa anche dai video dei residenti, pubblicati poi sui social e ripreso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra) che ha denunciato l'accaduto. Sulla vicenda è aperta una indagine della Polizia Locale di Castellammare, che sta cercando di individuare il padrone del pitbull. Anche il sindaco Luigi Vicinanza sta seguendo direttamente gli sviluppi della situazione.

Borrelli (Avs): "Denunciare i padroni incoscienti"

Il deputato Francesco Emilio Borrelli (Avs) ha commentato:

“La colpa non è dei cani ma dei loro padroni incoscienti e delinquenti. Vanno denunciati e colpiti duramente. Contiamo che le forze dell’ordine identifichino al più presto il proprietario del cane che dovrà essere denunciato. Non è il primo episodio in cui un pitbull azzanna altri animali o addirittura persone e non sarà ultimo se non si attuano contromisure. I cani di grossa taglia per legge vanno tenuti per strada al guinzaglio e con la museruola ma purtroppo molto spesso i padroni di questi animali, parliamo di quei casi in cui si fa riferimento a soggetti dalla forte mentalità criminale o sub-criminale, se ne infischiano della sicurezza e delle normative perché per essi i loro animali sono simbolo della forza e della prepotenza. Intimidire, far paura, vivere secondo le proprie regole è la loro prerogativa. Tutto a discapito di animali innocenti e delle persone che si trovano nei loro paraggi. Queste persone vanno denunciate e colpite severamente. Loro e non i cani che invece non hanno colpe”.

Il sindaco di Castellammare Luigi Vicinanza, interpellato dallo stesso Borrelli, ha spiegato:

La scorsa sera a Castellammare di Stabia si è creato il panico in strada. Alcune persone, come si vede in un filmato che diversi cittadini hanno inviato al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, hanno preso a calci e bastonate un cane, di razza Pitbull, che, sembra, avesse azzannato, uccidendolo, un esemplare di taglia molto più piccola di una donna allo scopo di allontanarlo. Il pitbull ha aggredito un cagnolino a passeggio con la proprietaria, lo ha azzannato e ucciso. La reazione dei passanti, per quanto possa apparire crudele, è stata quella di fargli mollare la presa ma il cane più piccolo era già morto. Spero si arrivi quanto prima all’identificazione del proprietario del pitbull lasciato libero di scorrazzare.