Pintauro, il re delle sfogliatelle che chiude d’estate: “Ci scusiamo ma il prodotto va mangiato caldo” Il re delle sfogliatelle, la pasticceria Pintauro, d’estate chiude e rimanda i clienti a settembre: “La sfogliatella è un dolce ipercalorico che va mangiato caldo”. Ma la decisione divide i fedelissimi del dolce partenopeo.

La pasticceria Pintauro chiusa / foto Fanpage.it

Chi si ferma al civico 275 di via Toledo con l'acquolina in bocca di questi tempi di caldo intenso ha una delusione. Pintauro, il re della sfogliatella riccia e frolla è irrimediabilmente chiuso. Serranda calata sulla piccola bottega e sulla vetrina. Soltanto un microscopico cartello: «Chiusura stagionale». E in carattere ancor più piccolo, una dannazione per miopi e astigmatici, la spiegazione della chiusura d'estate. «La sfogliatella è un dolce ipercalorico che va mangiato caldo. Ci scusiamo con la clientela».

Dunque Pintauro fa come Ferrero: il re della Nutella e di altre leccornie di cioccolato non produce i suoi dolci durante il periodo di forte caldo. E così la pasticceria partenopea da sempre durante il periodo di fine luglio e agosto preferisce che i suoi clienti attendano settembre o una prossima visita a Napoli piuttosto che farsi ricordare per un mal di pancia sotto il sole a 40 gradi.

Il cartello di Pintauro / foto Fanpage.it

Sui social network il "popolo del food porn" si divide: c'è chi giudica questo atteggiamento un inutile oltranzismo, visto che altri luoghi-simbolo della sfogliatella partenopea sono aperti e operativi d'estate. Alcuni nomi? Sfogliatella Mary in Galleria Umberto lato via Toledo, Attanasio e Cuori di Sfogliatella in zona Ferrovia o Caffè Gambrinus in piazza Trieste e Trento Quest'ultimo ha addirittura proposto una versione estiva della sfogliatella: si chiama "Follia" ed è un mix di riccia e frolla, con un ripieno di ricotta al limone e cubetti di arancio. Una bomba.

Leggi anche Il 6 agosto 1863 la strage di Pietrarsa: 4 operai uccisi in uno sciopero contro i licenziamenti

Uno dei temi è proprio questo. Scrive Pintauro per giustificare la chiusura: la «sfogliatella è un dolce ipercalorico», sottintendendo che d'estate mangiare tante calorie, con un alimento caseario (la ricotta) per lo più caldissimo, non è una grande esperienza. Le calorie di una sfogliatella riccia che in media pesa 130 grammi, sono poco meno di 440. Per qualcuno la bomba calorica è meglio rimandarla in autunno. Per altri, invece, è proprio in tempo di vacanze che bisogna lasciarsi andare. Come si dice in questi casi: de gustibus non est disputandum.