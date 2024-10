Pignasecca, sequestrati 600 kg di cibi mal conservati, chiusi 5 negozi: 35mila euro di multe

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Blitz delle forze dell'ordine alla Pignasecca, il famoso mercato del centro storico di Napoli che si trova nella zona di Montesanto. Nel mirino cibi mal conservati e non tracciati. Nel complesso ne sono stati sequestrati 600 kg, su 39 esercizi commerciali controllati. Tra gli alimenti sequestrati frutta, verdura, ma anche bottiglie d'acqua. Cinque di questi esercizi pubblici sono stati chiusi immediatamente. Elevate multe per circa 35mila euro, mentre sono state notificate anche 160 prescrizioni e due diffide.

I controlli sono scattati nella giornata di ieri, sabato 12 ottobre 2024. Una operazione congiunta che ha visto scendere in campo personale della Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale e personale dell'ASL Napoli 1 Centro, nell'ambito di un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere della “Pignasecca”.

Nello specifico, come detto, gli operatori hanno controllato 39 locali commerciali, sequestrando oltre 600 kg di derrate alimentari in cattivo stato di conservazione o prive di etichettatura con la chiusura contestuale di 5 di questi esercizi pubblici. Complessivamente il personale operante ha irrogato circa 160 prescrizioni di varia natura e due diffide, con sanzioni per un importo totale di circa 35000 euro.

Questo intervento dimostra l'impegno delle autorità nel garantire la sicurezza alimentare e il rispetto delle normative vigenti. La “Pignasecca” è stata al centro di un'azione mirata a tutelare la salute dei cittadini e a contrastare le irregolarità. Sono previsti ulteriori controlli in altre zone della città nei prossimi giorni. All'attenzione delle forze dell'ordine in particolare frutta e verdure, tra i prodotti più controllati, dato il loro alto consumo e il rischio elevato di deterioramento.