Piero Angela, il cordoglio di De Luca e Manfredi: “Addio a un grande amico di Napoli e della Campania” La morte di Piero Angela ha sconvolto anche Napoli e la Campania: il cordoglio di Vincenzo De Luca e Gaetano Manfredi: “Se ne va un amico di questa terra”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

"Addio a un grande amico di Napoli e della Campania": anche il mondo della politica campana si è unito a quello di tutta Italia per la scomparsa di Piero Angela, il divulgatore scientifico torinese scomparso oggi all'età di 93 anni. In primis Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, e Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, hanno voluto ricordare il giornalista, che del resto come il figlio Alberto è spesso stato ospite delle terre campane e delle sue bellezze.

"Un immenso grazie a Piero Angela, ha avuto la grande capacità di entrare nelle case accendendo la nostra curiosità e divulgando il sapere", ha detto Gaetano Manfredi, "L'ambiente, il corpo umano, le creature del pianeta, il cosmo, le novità della scienza, il futuro. Il suo è stato un continuo viaggio ispirato alla conoscenza. Al figlio Alberto Angela va il mio abbraccio e quello di tutta la città di Napoli", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.

"La morte di Piero Angela ci addolora profondamente", gli ha fatto eco Vincenzo De Luca, "L'Italia perde un grande uomo ed un eccellente giornalista, scrittore, autore e conduttore televisivo. Piero Angela ha avuto l'enorme merito di divulgare la cultura scientifica nel nostro Paese utilizzando un linguaggio popolare e le più moderne tecniche di comunicazione. Piero Angela è stato anche un grande amico di Napoli e della Campania", ha aggiunto ancora il presidente De Luca, "alla quale, anche con il figlio Alberto, ha dedicato numerosi servizi e programmi televisivi descrivendone la bellezza e le eccellenze. Ai familiari ed amici un abbraccio di profondo cordoglio".