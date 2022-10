Picchiato e rapinato tra i passanti in via Toledo, turista riconosce aggressore: fermato 44enne Un turista è stato picchiato e rapinato dell’orologio tra i passanti in via Toledo, Napoli centro; grazie al riconoscimento fotografico fermato un 44enne.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Il rapinatore lo ha aggredito in via Toledo, incurante dei tanti passanti che ad ogni ora affollano la strada dello shopping del centro di Napoli: una serie di pugni per farlo cadere e strappargli l'orologio per poi scappare in sella a uno scooter. Episodio risalente alla mattinata di martedì scorso, che ha portato al fermo di un pregiudicato: ieri gli agenti del commissariato di Montecalvario hanno intercettato un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima e nella sua abitazione hanno trovato 6 orologi.

Protagonista dello spiacevole episodio è un cittadino inglese che, nella mattinata dello scorso 25 ottobre, ha avvicinato una pattuglia del commissariato Montecalvario e ha raccontato quello che gli era successo poco prima: era stato picchiato e rapinato dell'orologio che aveva al polso. In sede di denuncia gli agenti hanno mostrato un album con le fotografie di alcuni "volti noti" della zona, già conosciuti per reati analoghi; il turista ha indicato quella di un 44enne napoletano con precedenti di polizia, trovando corrispondenza con le fattezze dell'uomo che lo aveva aggredito.

L'uomo è stato intercettato ieri, lungo il corso Vittorio Emanuele, mentre era in sella a uno scooter; i poliziotti lo hanno fermato e hanno effettuato un controllo anche nella sua abitazione, dove sono stati trovati 6 orologi di lusso dei quali il 44enne non è stato in grado di giustificare la provenienza e che sono stati quindi sequestrati per ulteriori indagini; l'uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per rapina aggravata e lesioni personali ed è stato denunciato per ricettazione.