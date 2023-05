Picchiato dal branco, 17enne in ospedale ad Avellino con trauma cranico e ferite al volto Un branco formato da 5 giovani ha aggredito un 17enne in Piazza del Popolo, ad Avellino: calci e pugni, il giovane è in ospedale con un trauma cranico e lesioni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una brutale aggressione in pieno giorno ad Avellino nei confronti di un 17enne da parte di un gruppo di cinque giovani: il branco lo ha preso a calci e pugni a Piazza del Popolo, a pochi passi dalla sede municipale, fin quando i residenti accortisi di quanto stava accadendo ha chiamato la Polizia. I giovani si sono dispersi prima che i poliziotti riuscissero ad agguantarli, mentre il giovane è stato soccorso e portato in ospedale per le botte subite: ha rimediato un trauma cranico e ferite al volto, ma se la caverà. Si trova ora sotto osservazione al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.

Sulla vicenda indagano gli agenti di Polizia: all'arrivo della volante, i cinque aggressori si sono dileguati nelle stradine del Centro Storico avellinese, ma potrebbero essere identificati a breve grazie all'ausilio di telecamere di videosorveglianza presenti in zona che potrebbero aver ripreso il tutto. Si indaga anche per capire in che contesto sia avvenuta l'aggressione: nessuna pista è esclusa, ma prenderebbe corpo quella del raid punitivo del gruppo nei confronti del ragazzo, che conoscerebbe i propri aggressori. Forse una relazione non gradita oppure un diverbio per futili motivi: gli agenti di Polizia della Questura di Avellino non escludono alcuna pista.

Si tratta di un episodio che arriva a pochi giorni dalla brutale aggressione avvenuta sul viale Italia da parte di un gruppo di incappucciati, anche loro in corso di identificazione, che si scagliarono contro motorini ed automobili "colpevoli" di festeggiare la vittoria dello Scudetto del Napoli. Nonostante infatti in gran parte di Avellino e dei comuni limitrofi la festa spontanea si era svolta nel migliore dei modi, il gruppo aveva colpito su viale Italia, strappando bandiere e sciarpe da automobili e motorini, prima di scappare. Immagini che erano state riprese dai cellulari di altri passanti presenti in strada in quel momento.