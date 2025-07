Aggredito e picchiato in un bar il vice sindaco di Rotondi nell’Avellinese

Aggredito e picchiato il vicesindaco di Rotondi, Avellino. Bartolomeo Esposito è stato soccorso e accompagnato all’ospedale di Avellino. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma i medici hanno deciso tenerlo in osservazione.

Bartolomeo Esposito, vice sindaco di Rotondi, provincia di Avellino, è stato aggredito e picchiato selvaggiamente all'interno di un bar del paese. Stando a quanto si apprende, gli aggressori sono stati identificati dagli agenti del commissariato di polizia di Cervinara. Questi ultimi hanno inviato una relazione alla procura di Avellino. Al momento, tuttavia, non si conoscono le cause dell'aggressione.

Bartolomeo Esposito è stato soccorso e accompagnato all'ospedale di Avellino. Le sue condizioni non destano preoccupazioni, ma i medici hanno deciso tenerlo in osservazione.

Il sindaco di Rotondi, Antonio Finelli, ha espresso solidarietà al suo vice: "È stato un episodio grave e da condannare assolutamente. Non si può consentire che nel pieno centro del nostro paese possano avvenire fatti tanto gravi. Non solo, non si può tollerare in alcun modo che un rappresentante delle istituzioni, come il nostro vicesindaco, come l’amico Bartolomeo Esposito, possa essere aggredito e picchiato selvaggiamente", riporta Avellino Today.

Gli autori dell'aggressione sarebbero stati identificati.