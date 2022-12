Picchiano la madre per avere i soldi per la droga: arrestati due gemelli di 17 anni Accade a Baronissi, nella provincia di Salerno, dove i carabinieri hanno arrestato i due fratelli gemelli: i due avrebbero ripetutamente picchiato la propria madre per farsi consegnare il denaro necessario ad acquistare la droga.

A cura di Valerio Papadia

Minacciavano e picchiavano ripetutamente la loro madre affinché gli consegnasse i soldi necessari a comprare la droga: a Baronissi, nella provincia di Salerno, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato due fratelli gemelli di 17 anni per tentata estorsione ai danni della madre. Durante l'ultimo episodio, in cui i due figli l'hanno minacciata e percossa per farsi consegnare i soldi per la droga, la donna ha chiesto aiuto al 112: intervenuti sul posto, i militari dell'Arma hanno arrestato i due gemelli 17 i quali, su disposizione della Procura per i Minorenni di Salerno, sono stati portati in un centro di prima accoglienza.

Chili di droga nascosti in auto: arrestato corriere nel Napoletano

A Mugnano, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno invece arrestato un corriere della droga, Antonio Marrone, 48 anni: i militari dell'Arma lo hanno intercettato a bordo della sua automobile, nella quale il 48enne nascondeva 4 chili di cocaina pura. L'ingente quantitativo di sostanza stupefacente è stato scoperto dai carabinieri in un doppiofondo ricavato dietro al cruscotto; nel corso del controllo i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche 685, ritenuto provento dell'attività illecita, nonché un bigliettino con cifre e lettere sul quale era verosimilmente riportata la contabilità dello spaccio.