Chili di cocaina nascosti nel cruscotto modificato, arrestato corriere della droga a Mugnano

A cura di Nico Falco

La cocaina sequestrata a Mugnano

Quattro chili di cocaina pura, valore all'ingrosso intorno ai 150mila euro, da cui ne sarebbero stati ricavati fino a 14, per un guadagno al dettaglio che avrebbe potuto facilmente superare gli 800mila euro. Li stava trasportando Antonio Marrone, 48enne di Mugnano già noto alle forze dell'ordine, presumibilmente come corriere della droga, che però è incappato nei controlli dei carabinieri: intercettato a Mugnano, in provincia di Napoli, l'uomo è finito in carcere per detenzione ai fini di spaccio.

L'uomo è stato fermato dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Napoli, nell'ambito di indagini mirate a contrastare il traffico di stupefacenti. Da un primo controllo nel veicolo non è emerso nulla, ma la perquisizione ha portato alla scoperta del vano segreto dove era stata custodita la droga: si trovava dietro il cruscotto, in un doppiofondo creato appositamente e nascosto perché il cassetto non fosse facilmente apribile. Uno dopo l'altro sono stati tirati fuori i quattro panetti, per un peso totale di quattro chili, marchiati con le lettere "L" e "A", sigla di Los Angeles, e con la fotografia di una spiaggia con palme.

Nel corso del controllo i militari hanno rinvenuto e sequestrato anche 685 euro in contanti, ritenuti provento illecito, e un bigliettino con sigle e cifre su cui era verosimilmente riportata la contabilità dell'attività di spaccio. Marrone è stato trasportato nel carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio. Sono in corso indagini per ricostruire gli spostamenti del 48enne e individuare il nascondiglio verso cui era diretta la cocaina, che sarebbe probabilmente finita sulle piazze di spaccio della periferia e della provincia nord di Napoli.