Picchia la moglie davanti alle figlie e minaccia di darle fuoco: si salvano fuggendo da una vicina

A cura di Giuseppe Cozzolino

Ha picchiato a schiaffi e pugni la moglie davanti alle tre figlie, poi dopo aver tentato di strangolarla ha iniziato anche a minacciarla di darle fuoco: la donna si è salvata scappando con le tre piccole da una vicina di casa e chiamando il 112, permettendo così ai carabinieri di intervenire. La vicenda è accaduta a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, nella serata di ieri, mercoledì 6 dicembre. Comportamenti che l'uomo avrebbe già commesso ripetutamente in passato, ma che la donna non aveva mai denunciato.

La vittima, 37 anni e madre di tre bambine ancora in tenera età, è stata picchiata dal marito a schiaffi e pugni: il tutto davanti alle tre figlie piccole all'interno della propria abitazione. L'uomo, fuori controllo, ha poi tentato anche di strangolarla e di darle fuoco, utilizzando una bottiglia di alcol che era nel bagno. La donna però è riuscita a prendere le tre figlie piccole e scappare, rifugiandosi da una vicina di casa e chiedendo "asilo" nel suo appartamento, visibilmente scossa. Da qui, la 37enne ha chiamato i carabinieri della stazione di Arienzo e Cancello, che sono giunti poco dopo nella loro abitazione, dove si trovava ancora il marito. L'uomo, 51 anni, era ancora in forte stato di agitazione, tanto che si è anche opposto ai militari. Alla fine è stato arrestato: dalla denuncia della donna, che ha raccontato tutto ai militari dell'Arma, è emerso che già in passato erano avvenute aggressioni e compagni ma che la donna non aveva mai denunciato nella speranza di un "ravvedimento" del compagno. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato assegnato ai domiciliari.