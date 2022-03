Picchia la moglie davanti al figlio e devasta la casa: 36enne arrestato durante la Festa della Donna Accade a Pozzuoli, nella provincia di Napoli, dove l’8 marzo i carabinieri hanno arrestato un uomo di 36 anni per violenza sulla moglie.

A cura di Valerio Papadia

Da anni picchiava la moglie, e non le ha risparmiato violenze, fisiche e psicologiche, nemmeno durante la Festa della Donna: un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri a Pozzuoli, nella provincia di Napoli. Nel tardo pomeriggio di ieri, 8 marzo, mentre il mondo intero celebrava le donne e ovunque si diffondevano appelli contro la violenza di genere, il 36enne ha ancora una volta alzato le mani sulla moglie: la donna ha fatto appena in tempo a comporre il 112 sul cellulare prima che cominciassero le violenze. I carabinieri sono così intervenuti nell'appartamento della coppia, in via Ovidio: i militari vengono attirati dalle urla della donna e, quando entrano in casa, la trovano a soqquadro, con piatti rotti sul pavimento e mobili distrutti.

Il 36enne è stato così prontamente arrestato, mentre la donna è stata trasportata in ospedale: i medici le hanno diagnosticato ferite e contusioni giudicate guaribili in 4 giorni. Ai carabinieri, la donna ha raccontato di essere vittima di violenza fisiche e psicologiche da anni e che il marito la picchiava anche davanti a loro figlio, un bambino di tre anni. Per il 36enne si sono aperte le porte del carcere, dove è stato portato in attesa di giudizio.