Picchia la fidanzata e le taglia i capelli, “Così ti scambiano per un maschio e non ti guardano” A processo un 21enne di Angri (Salerno): per otto mesi aveva tormentato la fidanzata, ossessionato da una gelosia morbosa. La ragazza lo aveva denunciato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Il fidanzato l'avrebbe tormentata per tutta la durata della loro relazione. Minacce, insulti continui, e, dopo l'ennesima scenata di gelosia, sarebbe arrivato a immobilizzarla e a tagliarle i capelli. Così, le avrebbe detto, per strada l'avrebbero scambiata per un maschio e non l'avrebbero più guardata. Otto mesi di violenze, raccontati ieri da una giovane di Angri (Salerno) nella prima udienza del processo; alla sbarra c'è l'ex compagno, coetaneo, che dovrà rispondere di stalking aggravato.

Le violenze si erano interrotte con la denuncia della ragazza, che si era rivolta ai carabinieri di Angri. Dopo le indagini, ricostruisce Repubblica, la Procura aveva chiesto e ottenuto il processo, cominciato nel Tribunale di Nocera Inferiore. I fatti contestati risalgono al periodo tra il 2020 e il 2021, quando i due avevano una relazione sentimentale. In un caso, ha raccontato la ragazza in tribunale, per arrivare ad un'aggressione fisica era bastato un video pubblicato sui social e che la ritraeva mentre era al lavoro: il giovane l'aveva presa a calci e schiaffi e l'aveva afferrata per la gola perché, secondo lui, l'abbigliamento lasciava vedere troppo le forme.

In altri casi, ha proseguito la ragazza, le aggressioni erano avvenute per strada: era stata accusata di avere guardato un altro ed erano partiti gli schiaffi. Un clima di terrore continuo, nel quale gli abusi erano la regola, come i continui controlli del cellulare per verificare a chi telefonasse e con chi scambiasse messaggi.