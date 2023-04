Picchia la compagna, poi va in Questura e denunciarla: 42enne arrestato a Napoli Dopo l’aggressione, sperando di farla franca, l’uomo si è recato negli uffici della Questura di Napoli per denunciare la compagna: scoperto, è stato arrestato.

A cura di Valerio Papadia

Prima ha picchiato la compagna – come era già successo in passato – poi, nel tentativo di farla franca, ha finto di essere lui l'aggredito e si è recato negli uffici della Questura di Napoli per denunciare la donna: scoperto, un 42enne napoletano, con precedenti, è stato arrestato dai poliziotti.

La donna è stata medicata dal 118

La vicenda è accaduta nella serata di ieri, venerdì 7 aprile, al Rione Sanità, nel cuore di Napoli: sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e quelli del commissariato Dante dopo la segnalazione di una lite in famiglia. I poliziotti sono stati avvicinati da una donna, che ha raccontato loro che poco prima – come era già accaduto in più occasioni in precedenza – il compagno l'avesse picchiata. Soccorsa prontamente dai sanitari del 118, la donna è stata medicata per le ferite riportate.

Raccolta la denuncia della vittima, i poliziotti hanno fatto ritorno presso la Questura di Napoli: proprio all'esterno degli uffici, in via Medina, gli agenti hanno notato l'automobile del compagno violento, che nel frattempo era stato identificato. Gli agenti hanno così accertato che l'uomo si era recato nell'Ufficio denunce della Questura e aveva riferito agli operatori di essere stato aggredito dalla compagna; per il 42enne, però, non c'è stato nulla da fare, è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.