Chiude la compagna in casa per 5 giorni, poi si nasconde tra la folla e osserva i carabinieri che la liberano: arrestato 34enne

È accaduto ad Acerra, nella provincia di Napoli. Per il 34enne si sono aperte le porte del carcere per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona.

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Una storia che ha dell'assurdo quella che arriva da Acerra, nella provincia di Napoli, dove un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri: dopo aver segregato la compagna in casa per 5 giorni, l'arrestato si è nascosto tra la folla di curiosi radunatasi fuori l'appartamento e ha osservato l'intervento dei militari dell'Arma che la liberavano.

Nella serata di ieri, giovedì 4 giugno, intorno alle 20.30, un passante che camminava nel centro di Acerra ha sentito le urla di una donna provenire da un appartamento al piano terra di uno stabile e, preoccupato, ha allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, giunti alla porta di quell'appartamento, l'hanno trovata chiusa. Dall'altro lato della porta, però, una donna, che ha raccontato ai militari dell'Arma di essere segregata in casa da 5 giorni: il compagno esce, chiude tutto a chiave, porta con sé anche il suo cellulare e la lascia lì, isolata dal mondo.

I carabinieri si sono così adoperati per liberare la malcapitata: si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per forzare una sbarra posta alla finestra e far uscire la donna che, una volta libera, ha raccontato ai militari le violenze e i soprusi subiti e ha denunciato il compagno. Le ricerche dell'uomo non sono durate tanto: il compagno violento è stato rintracciato proprio all'esterno del palazzo, mimetizzato tra la folla di curiosi che si era radunata per capire cosa stesse accadendo; l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona e portato in carcere, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.