Picchia la compagna davanti al figlio piccolo: arrestato 23enne ai Quartieri Spagnoli Il 23enne napoletano con precedenti di polizia è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Picchia la compagna davanti agli occhi del figlio minorenne. Ma viene rintracciato e arrestato dalla Polizia di Stato per maltrattamenti in famiglia. Nei guai un 23 enne napoletano con precedenti di polizia. È accaduto ieri sera ai Quartieri Spagnoli, nel centro storico di Napoli. Qui sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato San Ferdinando, che erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Gli agenti sono stati allertati dalla Centrale Operativa e sono intervenuti per una segnalazione di una lite familiare.

Donna aggredita ai Quartieri Spagnoli

Quando sono arrivati sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da una donna che ha raccontato che, come già avvenuto in precedenti occasioni e nello stesso pomeriggio, era stata aggredita fisicamente dal suo compagno in presenza del figlio minore. Poco più tardi, l’uomo, un 23enne napoletano con precedenti di polizia, è stato rintracciato e bloccato presso un’altra abitazione ed arrestato per maltrattamenti in famiglia.

Lo smartwatch contro le violenze sulle donne

Contro la violenza sulle donne, pochi giorni fa, i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, la Sezione fasce deboli della Procura della Repubblica partenopea, la Fondazione Vodafone Italia e la Soroptimist International Club Napoli hanno annunciato l’avvio del Mobile Angel, uno smartwatch anti-violenza per aiutare le vittime di maltrattamenti. Con questo al polso le forze dell'ordine potranno subito ricevere l'allarme nel caso una donna sia picchiata o abusata. Grazie a questo dispositivo sarà anche possibile localizzare immediatamente la vittima e correrle in soccorso.

Un modo per intervenire tempestivamente ed evitare che la situazione degeneri. Il primo Mobile Angel è stato consegnato ad una donna di 36 anni, vittima di abusi dell'ex marito, dal quale era stata minacciata di morte e di sfregiarla addirittura con l'acido. Per fortuna fu messa in guardia dalla suocera. Adesso, grazie all'orologio intelligente, ha potuto riprendere la sua vita normale, liberandosi dall'ansia continua.