Picchia gli operai di un cantiere di Casamicciola con un bastone: 47enne ai domiciliari Ha preso a bastonate due operai senza motivo in un cantiere di Casamicciola, arrestato un 47enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Due operai sono stati presi a bastonate apparentemente senza motivi all'interno di un cantiere di Casamicciola Terme, sull'isola di Ischia. Un 47enne del posto è stato così arrestato dai carabinieri e portato ai domiciliari, in attesa di essere giudicato nelle prossime ore. Deve rispondere di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Uno dei due operai ha anche riportato la frattura di una spalla, ed è stato portato in ospedale per le cure del caso. Sconosciute le cause dell'aggressione: da quanto risulta, l'uomo sarebbe stato in evidente stato di ebbrezza al momento dell'aggressione. ma i carabinieri non tralasciano alcuna ipotesi.

La vicenda è accaduta in un cantiere di Piazza Marina, a Casamicciola Terme: da quanto ricostruito dai militari dell'Arma, l'uomo avrebbe raggiunto il cantiere di Piazza Marina per la metanizzazione dell'area e qui, senza alcun motivo, avrebbe iniziato ad insultare gli operai, per poi aggredirli con un bastone di legno. Solo l'intervento dei carabinieri dell’aliquota radiomobile di Ischia ha evitato il peggio: i militari hanno faticato un bel po' per calmarlo, ma alla fine lo hanno immobilizzato. Sequestrato anche il bastone utilizzato per l'aggressione. Il 47enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. Medicati all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno i due operai: uno dei due ha subito la frattura di un osso della spalla e ne avrà per 30 giorni, l'altro ha riportato contusioni ed escoriazioni e se la caverà con tre giorni di prognosi.