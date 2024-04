video suggerito

Picchia donna in strada e le spezza gambe e braccia per rubarle la borsa: rapina a Casoria L'aggressione a Casoria, in provincia di Napoli. La donna è stata trasportata all'Ospedale di Frattamaggiore: fratture a braccio e gamba e lesione del cuoio capelluto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Una donna passeggia tranquillamente in strada a Casoria. Si avvicina un uomo in un'auto. Accosta, scende, la spintona con violenza per strapparle la borsetta. Lei però non ci sta. Si ribella a questo sopruso e non molla la borsa. A quel punto scatta una violenza cieca. L'uomo picchia la donna. La percuote con calci e pugni violenti su tutto il corpo. L'afferra per i capelli e glieli strappa dalla testa. Impossessatosi della borsa, si rimette in auto, mette in moto e va via. Lasciando la donna ferita alle sue spalle. La vittima, una signora di 44 anni, è stata costretta poi a ricorrere alle cure mediche. Soccorsa, è stata curata presso l’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore, dove le hanno diagnosticato fratture a braccio e gamba e una lesione al cuoio capelluto.

L'aggressione è avvenuta ieri pomeriggio. Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Casoria, intervenuti nell’ospedale San Giovanni di Dio a Frattamaggiore, dopo aver ricevuto la segnalazione di una donna ferita. Poco prima, la vittima, secondo le prime ricostruzioni, una 44enne di Casoria, mentre stava passeggiando in via Padula a Casoria, veniva avvicinata da un uomo a bordo di un’auto.

L’uomo, sceso dal mezzo, strattonava la donna violentemente con lo scopo di sottrarle la borsa. La vittima si è ribellata e lui l’ha afferrata per i capelli. La donna non si è arresa e lui ha iniziato a prenderla a calci e pugni fino ad impossessarsi della borsa per poi fuggire. Indagini in corso da parte dei carabinieri che hanno acquisito i sistemi di video sorveglianza e sono impegnati nella caccia al rapinatore