Piazzetta Filangieri, lavori d'urgenza alle fogne: oggi riaperta la Ztl di via Duomo, si può transitare in auto La Ztl di via Duomo riaperta temporaneamente: telecamere spente, si può passare senza rischiare la multa fino al termine dei lavori per lesioni fognarie in piazzetta Filangieri.

Riaperta, temporaneamente, la zona a traffico limitato (Ztl) in via Duomo a Napoli. Dunque in quell'area da oggi, martedì 5 marzo e per almeno 24 ore, telecamere spente: le auto e gli scooter potranno passare senza rischiare contravvenzioni. Il motivo sono i lavori d'urgenza per un avvallamento all'interno della piazzetta antistante Palazzo Como.

L'ipotesi è che vi siano delle lesioni ai sottoservizi fognari e per consentire indagini e riparazioni il più rapide possibili occorre operare immediatamente e quindi chiudere l'area al passaggio. Nino Simeone, presidente della Commissione comunale Mobilità e Protezione Civile spiega a Fanpage.it che il Comune renderà nota a breve la data in cui sarà ripristinata la Ztl e si sta adoperando per ridurre al minimo i disagi ai residenti e alle tante persone che lavorano in zona.