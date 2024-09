video suggerito

“Piazza Quattro Giornate al buio, uscire dalla metro la sera è come un film dell’orrore” Piazza Quattro Giornate al Vomero è buia: illuminazione spenta e non sa perché: la denuncia del lettore di fanpage. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Riceviamo e pubblichiamo da una lettrice residente al Vomero:

Da qualche giorno uscire alla stazione Quattro Giornate della Linea 1 della metropolitana, significa entrare in una scena da film dell'orrore: l'intera piazza è buia, non c'è illuminazione se non quella privata dei palazzi e quella delle auto e degli scooter. È un pericolo per chi attraversa, è un pericolo per chi deve andare da un punto all'altro e magari è anziano o ha problemi di vista o disabilità. Questa storia va avanti da giorni. E nessuno è intervenuto. Cosa aspettiamo? Che qualcuno si faccia male o venga rapinato o… non voglio pensare altro?

C0me è possibile che la Municipalità Vomero-Arenella e il Comune di Napoli non se ne siano accorti? Che cosa triste, poi: nei giorni in cui si celebrano le Quattro Giornate di Napoli, la Resistenza al tiranno nazifascista, la piazza che ricorda quei giorni è tristemente buia.

Leggi anche Più taxi a Napoli la sera e i weekend fino a Natale, il Comune vuole prorogare i turni rafforzati