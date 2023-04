Mancano i segnali stradali, il piano traffico di piazza Municipio non è partito stamattina Il nuovo piano traffico di piazza Municipio doveva partire questa mattina, ma è slittato forse al pomeriggio. La protesta della Polizia Locale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Non è partito questa mattina il nuovo piano traffico di piazza Municipio che prevede la riapertura del vialone centrale, già ultimato, che costeggia il fossato del Maschio Angioino. Manca ancora la segnaletica e si attende il via libera del direttore dei lavori, programmato per oggi, tempo permettendo, probabilmente verso le ore 13,00-14,00.

Il piano, anticipato da Fanpage.it il 28 febbraio scorso, va a completare la grande area pedonale al centro della piazza, di fronte alla Stazione Marittima. Sarà l'ultimo atto per riaprire definitivamente piazza Municipio dopo 20 anni di cantieri.

Quella porzione di piazza era chiusa alla circolazione da molti anni a causa dei lavori della metropolitana Linea 1 e 6. Chi attraversa la piazza in auto e vuole svoltare verso via Acton e via Cristoforo Colombo sul lato mare, attualmente, è costretto a percorrere l'unica strada carreggiabile che si trova sul lato del Tar Campania e del Teatro Mercadante, oggi a doppio senso, con una sola corsia per verso. Con il nuovo piano che partirà in questi giorni, invece, sarà riaperto il viale opposto, sul lato del Maschio Angioino. Le auto che arrivano da via Vittorio Emanuele III e da via San Carlo, in questo modo potranno svoltare a destra verso la Stazione Marittima – mentre la strada lato Mercadante diventerà a senso unico verso piazza Municipio, con due corsie.

La protesta dei sindacati dei vigili

Sulla vicenda interviene il sindacato della Polizia Locale Csa, che sottolinea "i dati sulla drammatica carenza di personale della Polizia Municipale, sono superiori alle peggiori previsioni":

Le 200 assunzioni di nuovi Agenti previste nei prossimi mesi, non serviranno ad equiparare neanche le perdite del 2023 per pensionamenti, Progressioni Verticali verso altri profili, personale risultato vincitore di concorsi pubblici. Stante questa situazione appare molto avventato il continuare a rapportarsi alla città per le sue complesse necessità, senza prenderne atto. Un esempio è facilmente riscontrabile nella stretta attualità: la enorme folla che intasa pericolosamente le viuzze dei quartieri spagnoli per ammirare il murales di Maradona. Nessuno pensi di risolverlo scaricando gli enormi problemi e responsabilità su qualche isolata e desolata pattuglia della Polizia Municipale.

E aggiunge:

Serve, invece, un piano d'intervento che prevenga in maniera strutturale e non a "spot" i pericoli per cittadini e turisti. Un piano che metta in sinergia percorsi di viabilità predefiniti, interventi per garantire vie di fuga, limiti l'afflusso, intervento sinergico di molteplici servizi comunali e delle partecipate, una presenza reale e coordinata di Forze di Polizia Statali e Locale. Non consentiremo che si continui a pensare di poter sovraesporre gli Agenti, di impiegarne un numero inadeguato rispetto alle complessità degli interventi richiesti, di comprimerne diritti e salario. Problema, questo, reso ancora più drammaticamente evidente dal caos viabilistico determinato dalla contemporanea presenza di innumerevoli cantieri. Situazioni che da domani sarà, se possibile, ancora peggiore in tutta la zona centrale per i nuovi cantieri e il collegato "piano traffico"!

Poi conclude:

Invitiamo Amministrazione e Comando a non procedere a vista e rappezzi, ma ad affrontare in maniera seria le sfide che sono già in atto, sia esse collegate alle probabili vittorie calcistiche del Napoli che ai (bentornati) flussi turistici. Attendiamo la convocazione di un tavolo specifico sui temi della vivibilità e della Polizia Municipale, dove dare risposte ai temi della città senza ipotizzare di "eliminare" o aggirare i diritti dei lavoratori in termini di recupero psico-fisico e vita di relazione.

Mentre la Cisl Fp parla di "paralisi viabilistica":

Questo è ciò che accadrà quando sarà messo in atto il nuovo dispositivo di traffico riguardante Piazza Municipio e le strade ad essa confluenti. L’importante Piazza così come le Vie Medina, De Pretis, Cavalli di Bronzo, Colombo e Acton, diverranno un enorme camera a gas a cielo aperto. Sarà a rischio la salute degli agenti della Polizia Municipale e di tutti i cittadini-utenti della strada, per non parlare delle enormi difficoltà che si creeranno per tutti i mezzi di soccorso in chiamata di emergenza e del trasporto pubblico, taxi compresi. La CISL FP ritiene oltremodo doveroso lanciare l’allarme per le conseguenze non difficili da prevedere a seguito delle attuazioni di questo dispositivo che tra l’altro sarà fatto partire di lunedì, giorno nel quale il traffico cittadino è notoriamente più intenso.

Sottolinea poi il tema "del presidio di alcuni nevralgici incroci non adeguatamente considerati dal piano traffico":

Tra questi quello tra Via Cavalli di Bronzo e Via Vittorio Emanuele III, tra Via Medina con Piazza Municipio, Piazza Municipio con Via De Pretis, Via San Felice con Via Medina, Piazza Municipio con Via Colombo ed infine Via Acton con la Galleria Vittoria. Per garantire un servizio H24 sui citati incroci, nel rispetto della normativa nazionale e di quella a tutela della salute psico-fisica degli agenti, ci sarebbe bisogno di circa 120 agenti impiegati in 4 turni di cui, come noto, solo 3 ore a turno è possibile presidiare gli stessi per ciascun lavoratore.

E aggiunge: