Piazza di spaccio nel palazzo al Villaggio Coppola, condomini ostaggio dei pusher: incendi e pestaggi se si ribellavano

Il "Royal Residence" al Villaggio Coppola

Sono 11 le persone arrestate nella mattinata di oggi, mercoledì 10 dicembre, dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone tra Caserta e Napoli: secondo gli inquirenti fanno parte di un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, aggravato dal metodo mafioso e dall'utilizzo di armi da fuoco. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, i malviventi avevano installato la piazza di spaccio nel noto e degradato condominio "Royal Residence" al Villaggio Coppola, a Castel Volturno, nella provincia di Caserta, i cui residenti erano stati completamente assoggettati al volere dei criminali.

I condomini aggrediti e minacciati per non farli parlare

Un clima di terrore, quello in cui vivevano i residenti del Royal Residence, minacciati e aggrediti dagli indagati affinché accettassero la piazza di spaccio e non si ribellassero. Le indagini sono partite nel 2023 proprio in seguito a quello che gli inquirenti considerano una chiara azione intimidatoria nei confronti di uno dei condomini: l'incendio di un appartamento all'interno dell'edificio. L'attività investigativa ha permesso di rilevare numerosi episodi nei quali gli indagati, anche mediante l'utilizzo di armi da fuoco, avevano organizzato vere e proprie spedizioni punitive per assoggettare i residenti.

La piazza di spaccio sul "modello" di quelle di Scampia e Secondigliano

Le indagini hanno accertato come la piazza di spaccio, attiva 24 ore su 24, fosse stata costituita nella hall del complesso residenziale del Villaggio Coppola. Il modello organizzativo, basato su una "militarizzazione" dell'area, era basato su quello delle piazze di spaccio dei quartieri napoletani di Scampia e Secondigliano, dai quali gli indagati provengono: i malviventi sfruttavano i 10 piani di altezza del palazzo, nel quale avevano costituito un sistema di vedette e di videosorveglianza e creato un percorso obbligato per accedere alla piazza di spaccio.