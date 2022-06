Blocco stradale a Pianura, “Un ragazzo di 27 anni è scomparso. Ridatecelo”: il grido dei parenti Tensione al presidio degli abitanti di via Torricelli in via Comunale Napoli e Corso Duca D’Aosta: denunciano la scomparsa di Andrea Covelli. Il caso a Chi l’ha visto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Blocco stradale a Corso Duca D'Aosta e via Comunale Napoli a Pianura, quartiere nord di Napoli, da parte di numerose persone che denunciano la scomparsa di un ragazzo di 27 anni originario del posto. Il giovane, secondo quanto denunciato dai manifestanti, della zona di via Evangelista Torricelli, si chiamerebbe Andrea Covelli, avrebbe 27 anni e sarebbe originario di Pianura. "Era andato a prendere i cornetti. Ci devono dire cosa gli è successo". In piazza anche una donna che si è qualificata come la madre del ragazzo. Sul posto diverse volanti della Polizia di Stato. I familiari di Andrea sono stati ricevuti anche nel commissariato di Pianura. Amici e parenti hanno pubblicato vari video sui social. Ancora non è chiara la dinamica di quanto sia accaduto. Il caso della scomparsa è stato trattato anche dalla trasmissione "Chi l'ha visto" su Rai Tre.

Il blocco stradale dei parenti in Corso Duca D'Aosta

Secondo quanto denunciato dalle persone in strada, il ragazzo era andato a prendere dei cornetti in un bar di Soccavo, quando sarebbe stato avvicinato da un motorino con due persone a bordo. I due gli avrebbero intimato di salire. Andrea, secondo quanto denunciato dalla gente in strada, sarebbe salito sul motorino. Mentre uno dei due uomini avrebbe preso quello del 27enne. Dalle 2,30 di ieri sera non si avrebbero più notizie del ragazzo e il cellulare squillerebbe a vuoto. "Mi devono ridare mio figlio – ha detto la donna – Vogliamo Andrea a casa". I manifestanti di via Torricelli hanno denunciato anche un clima di terrore, con sparatorie e stese che si starebbero susseguendo nella zona da diversi mesi. Il presidio ha bloccato diverse strade del quartiere nord di Napoli, da via Comunale Napoli a Corso Duca d'Aosta.