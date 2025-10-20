napoli
Pescheria abusiva scoperta a Scampia: sequestrati 100 chili di pesce non adatto al consumo

La scoperta effettuata dai carabinieri nel quartiere della periferia Nord di Napoli: il titolare della pescheria, totalmente abusiva, è stato denunciato e sanzionato.
A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
Era totalmente abusiva, sprovvista di qualsiasi autorizzazione, la pescheria scoperta dai carabinieri a Scampia, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. Nell'ambito di alcuni controlli sul territorio, i carabinieri della locale stazione hanno scoperto la pescheria abusiva, in via Marrazzo, completamente priva di autorizzazioni; nel corso delle operazioni, inoltre, i militari dell'Arma hanno scoperto che l'impianto elettrico era collegato direttamente alla rete, senza alcun contatore.

Pertanto, i carabinieri hanno proceduto a sequestrare tutto il cibo rinvenuto all'interno, vale a dire circa 100 chili di pesce, considerati non idonei al consumo umano. L'attività commerciale abusiva è stata sequestrata, mentre il titolare è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria e sanzionato con multe per un ammontare complessivo di 70mila euro.

La pescheria abusiva è stata scoperta nell'ambito di un servizio svolto dai carabinieri partenopei nella zona delle Vele di Scampia. E infatti, durante le operazioni, un 57enne è stato denunciato per uso di targhe contraffatte e un 40enne è stato invece denunciato per simulazione di reato; due giovani assuntori di droga sono stati invece segnalati alla Prefettura di Napoli.

