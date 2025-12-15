Pesca a strascico sotto la costa: multe salate a due barche a Torre Annunziata

Una serie di controlli della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, guidata dal comandante Andrea Pellegrino, sono andati in scena nei giorni scorsi nell'ambito di una operazione più ampia, disposta dalla Direzione Marittima di Napoli, per contrastare le condotte illecite in materia di pesca e salvaguardare l'ecosistema marino. E così i militari della Guardia Costiera, impegnati nei controlli nel mare di Torre Annunziata, nella provincia partenopea, hanno sorpreso due imbarcazioni mentre, vicino alla costa e al litorale, svolgevano attività di pesca a strascico.

La pesca a strascico è vietata lungo le coste

Gli uomini della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, pertanto, hanno fermato i comandanti delle due imbarcazioni, che sono stati sanzionati con multe complessive di 4mila euro. In Italia, la pesca a strascico non è vietata, ma ci sono alcune situazioni nelle quali, invece, è proibita e sanzionata: quando viene eseguita in aree marine protette e quando vige il cosiddetto "fermo pesca"; c'è poi il divieto per quanto riguarda la profondità (quando è inferiore ai 50 metri) e, come in questo caso, quando si è vicino alla costa (bisogna trovarsi almeno a 3 miglia da essa).