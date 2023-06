Perseguita l’ex compagna armato di una roncola: arrestato 29enne nel Salernitano L’indagine della Procura: “Atti persecutori nei confronti dell’ex compagna”. Il 29enne è stato arrestato dai carabinieri e portato al carcere di Salerno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Perseguita la ex compagna presentandosi sotto casa anche armato di una roncola, un attrezzo agricolo con una lama lunga, simile a un machete, che viene utilizzato di solito nel giardinaggio per tagliare le piante. Nei guai un 29enne di Sarno, in provincia di Salerno. L'uomo è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Sarno, in provincia di Salerno, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura nocerina.

L'indagine della Procura: "Atti persecutori"

Secondo le prime ricostruzioni, il 29enne avrebbe violato il divieto di avvicinamento del quale era già destinatario, presentandosi sotto la casa dell'ex compagna armato di una roncola. Il 29enne, adesso, dovrà rispondere del reato di atti persecutori. Secondo quanto ricostruito il 29enne, avrebbe violato ripetutamente la misura cautelare già in atto del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, ossia la sua ex compagna.

Arrestato e portato al carcere di Salerno

Non solo, perché nei confronti della donna, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe poi assunto comportamenti intimidatori. L'avrebbe contattata più volte telefonicamente e si sarebbe anche presentato, con modi violenti e in un'occasione anche armato di una roncola, sul luogo di lavoro e presso l'abitazione della donna. Il 29enne è stato, quindi, arrestato dai Carabinieri della stazione di Sarno, in provincia di Salerno, che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Nocera Inferiore, su richiesta della Procura nocerina. L'uomo è stato poi portato presso il carcere di Salerno.