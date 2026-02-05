Peregrinatio di San Carlo Acutis, dal 7 al 10 febbraio le reliquie in Penisola Sorrentina

La salma di Carlo Acutis conservata ad Assisi

San Carlo Acutis "arriva" in Penisola Sorrentina: le sue reliquie, infatti, saranno esposte ai fedeli dal 7 al 10 febbraio in una serie di appuntamenti che, si prevede, attrarranno persone da tutta la Campania. Le sue sacre spoglie arriveranno sabato 7 febbraio, quando alle 17.15 ci sarà prima messa e poi preghiera presso a chiesa dedicata alla Madonna della Salute che sorge accanto al convento dei Frati Minimi di San Francesco di Paola, frazione del Comune di Massa Lubrense.

Il giorno dopo, domenica 8 febbraio, ci sarà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo di Sorrento-Castellammare di Stabia, monsignor Francesco Alfano. A seguire ci sarà la possibilità di venerare le reliquie fino a mezzogiorno, mentre alle 18 ci sarà esposizione del Santissimo Sacramento. Lunedì 9 febbraio ci sarà la visita della reliquia del pericardio agli ammalati, mentre nel pomeriggio, alle 19, padre Federico Rubino, rettore del Santuario di Santa Maria di Pozzano di Castellammare di Stabia presiederà la messa, prima di un documentario a lui dedicato. La peregrinatio si concluderà martedì 10 febbraio, quando al mattino la reliquia del pericardio sarà portata agli ammalati e presso gli istituti religiosi del territorio ed infine alle 18 ci sarà la messa celebrata da don Salvatore Savarese, parroco della chiesa ex Cattedrale di Santa Maria delle Grazie di Massa Lubrense. San Carlo Acutis è conosciuto anche come "il Santo di Internet", nonché il primo Santo Millennial: nato il 3 maggio del 1991, morì a soli 15 anni il 12 ottobre del 2006, per poi essere beatificato da Papa Francesco il 10 ottobre 2020, prima della canonizzazione avvenuta lo scorso 7 settembre da parte di Papa Leone XIV.