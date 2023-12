Perde portafogli con 670 euro per i regali di Natale, i poliziotti lo trovano e glielo riportano Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pianura hanno ritrovato e restituito il portafogli smarrito in strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

750 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Questura di Napoli

Perde il portafogli con 670 euro in contanti, carte di credito e documenti in strada. Soldi che servivano probabilmente a comprare i regali di Natale. Ma i poliziotti lo ritrovano e glielo riportano a casa. Quando ha aperto la porta, la sorpresa: Giuseppe non credeva ai suoi occhi e ha ringraziato gli agenti del commissariato di Pianura della Questura di Napoli. L'episodio è accaduto sabato 23 dicembre 2023, nella giornata dell'Antivigilia di Natale, in via Provinciale Montagna Spaccata a Pianura, quartiere nord occidentale di Napoli.

Per fortuna, il portafogli smarrito è stato subito recuperato dalla Polizia di Stato, che l'ha restituito al legittimo proprietario. Quando ha rivisto il suo portafogli, Giuseppe non riusciva a credere che all'interno ci fossero i soldi e i documenti e ha ringraziato gli agenti per la disponibilità.

La Questura di Napoli: "Il proprietario non credeva ai suoi occhi"

La storia a lieto fine è stata pubblicata sulla pagina Instagram della Questura di Napoli, che in un post scrive:

Vi auguriamo una serena vigilia di Natale con una bella notizia a lieto fine… Ieri pomeriggio, Gaetano e Aniello, #agenti del #Commissariato #Pianura, stavano svolgendo regolarmente il loro turno di servizio quando, nel transitare in via Provinciale Montagna Spaccata, hanno notato sul manto stradale un portafogli da uomo e lo hanno recuperato. Al suo interno, oltre a documenti e carte di credito, c’erano 670 euro, probabilmente erano stati appena prelevati in vista delle spese e dei regali di #Natale.

Gli #operatori hanno contattato telefonicamente il proprietario, che tra l’altro aveva appena scoperto di averlo perso e, alquanto incredulo del ritrovamento, non riusciva a capacitarsi fino a quando non ha sentito bussare alla porta di casa; erano proprio i #poliziotti che lo avevano raggiunto per la riconsegna!

Giuseppe li ha definiti i suoi “angeli”; eccoli insieme in una foto ricordo! Buone feste…