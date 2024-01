Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro: donna di 62 anni morta ad Avellino L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 27 gennaio: per la donna i soccorsi si sono purtroppo rivelati inutili. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una donna di 62 anni è morta ad Avellino, vittima di un incidente stradale. Il sinistro si è verificato nella tarda serata di ieri, sabato 27 gennaio, sulla Strada Statale 7 bis, alle porte della città irpina, nel tratto di strada che costeggia lo stabilimento Fiat Chrysler Automotive. Stando a quanto si apprende, la 62enne era alla guida della sua auto quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura e ha concluso la sua corsa contro un muro di contenimento ai limiti della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 62nne. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso e avviato le indagini necessarie a determinare la precisa dinamica di quanto accaduto.

Incidente stradale mortale anche sull'Autostrada Napoli-Roma, nei pressi dell'uscita di Caserta Nord: nel sinistro ha perso la vita Emanuele Esposito, giovane papà di 26 anni, originario di Casalnuovo, nella provincia di Napoli. L'auto guidata dal 26enne si è ribaltata: il giovane è riuscito ad uscire dall'abitacolo, ma è poi stato investito da un'auto in transito; per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare.