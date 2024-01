La sua auto si ribalta, lui esce ma viene investito: Emanuele Esposito muore a 26 anni Il tragico incidente si è verificato sull’Autostrada Roma-Napoli, non lontano dall’uscita di Caserta Nord. Emanuele Esposito, originario di Casalnuovo, lascia la compagna e una figlia di due anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

182 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lutto a Casalnuovo, nella provincia di Napoli, per la morte di Emanuele Esposito, giovane papà di 26 anni, morto in un incidente stradale: il 26enne, che viveva a Tavernanova, frazione di Casalnuovo, lascia la compagna e la loro figlia di due anni. Il tragico incidente in cui ha perso la vita Emanuele Esposito si è verificato sull'Autostrada Roma-Napoli, in prossimità dello svincolo di Caserta Nord: da una prima ricostruzione, l'auto guidata dal 26enne, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro il guardrail e si è ribaltata. Il giovane è riuscito ad uscire dall'abitacolo, ma sarebbe poi stato investito da un'automobile in transito, perdendo la vita.

La precisa dinamica dell'incidente è ancora da accertare. Per questo, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso; sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 26enne. L'incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione automobilistica.