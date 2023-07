Perde il controllo della moto e finisce contro un palo: 25enne muore nella notte a Melito L’incidente si è verificato intorno alle 2.20 di questa notte in via Circonvallazione Esterna: indagini dei carabinieri per chiarire la dinamica.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Incidente stradale mortale, purtroppo, questa notte a Melito, nella provincia di Napoli: la vittima è un giovane di 25 anni – le cui generalità non sono ancora state rese note – residente a Somma Vesuviana. L'incidente si è verificato intorno alle 2.20 in via Circonvallazione Esterna, all'angolo con via Toscana: il 25enne si trovava in sella alla sua moto, una Yamaha MT095P quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo a due ruote; la sua corsa è terminata rovinosamente contro un palo segnaletico.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane, morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Marano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto, che risulta ancora poco chiara. Non è escluso che il 25enne possa aver perso il controllo della motocicletta a causa del violento temporale che si è abbattuto sull'area a Nord di Napoli proprio nella notte, ma come detto le indagini per chiarire i contorni della vicenda sono ancora in corso.