Perde il cellulare con le uniche foto del figlio morto: “Per me sono tutto, vi prego, ridatemele” L’appello a Chi l’ha visto di Francesco Nocerino di Portici: “In quel telefono ci sono le ultime foto di mio figlio morto, contattatemi se lo trovate”

A cura di Pierluigi Frattasi

“Quel telefono per me è tutto. Dentro ci sono video, foto e audio di mio figlio Angelo, che purtroppo non potrò più riabbracciare né potrò sentire la sua voce. Chiunque l'avesse trovato, mi faccia avere queste cose dentro, poi il telefono glielo regalo”. È l'appello accorato di Francesco Nocerino, di Portici, papà di Angelo, studente universitario del Suor Orsola Benincasa di Napoli, deceduto purtroppo prematuramente a 21 anni, il 27 aprile 2021, per un malore improvviso.

Francesco non si dà pace da quando lunedì mattina, attorno alle 9,30, ha smarrito il cellulare con gli ultimi ricordi del figlio e ha lanciato un appello alla trasmissione Chi l'ha visto su Rai Tre, per cercare di recuperare quelle foto di Angelo. “Stavo percorrendo Corso Garibaldi dall'altezza di via Paladino verso piazza San Pasquale – racconta Francesco – quando ho perso il telefono cellulare. Ho subito chiamato, prima ha squillato, poi hanno staccato. Ho rifatto quella la strada 20 volte a piedi e guardando sotto le macchine, ma non l'ho trovato. Chiunque l'avesse trovato, mi faccia avere queste cose dentro, poi il telefono glielo regalo”, dice, confidando in un gesto di umanità.

Francesco aveva già lanciato l'appello lunedì dalle sue pagine social, chiedendo a chi avesse ritrovato il telefono di riportarglielo. Tantissimi, finora, i messaggi di vicinanza che sono arrivati alla famiglia per questo ulteriore dolore che si aggiunge alla perdita dell'amato figlio. “Volevo ringraziare tutti per l'affetto che mi avete dimostrato”, aggiunge Francesco.

“È con immenso dolore – il messaggio di cordoglio dello scorso aprile del Rettore dell'Università Suor Orsola Benincasa, Lucio D'Alessandro – che l’Ateneo Suor Orsola Benincasa partecipa con la comunità universitaria e la cittadinanza alla scomparsa del giovanissimo studente Angelo venuto a mancare all’affetto dei suoi cari e alla stima di docenti e colleghi con i quali frequentava i corsi del primo anno di Economia Aziendale".