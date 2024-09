video suggerito

Per il Logo dei 2500 anni di Napoli arrivate oltre 200 domande: al vincitore 10mila euro Il bando per creare il logo dei 2500 anni di Napoli scade oggi, 16 settembre. Arrivate oltre 200 domande.

A cura di Pierluigi Frattasi

Per il logo dei 2500 anni di Napoli sono arrivate oltre 200 domande al Comune. Un grande successo di partecipazione al concorso di idee lanciato dall'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, per celebrare il compleanno della città, che il 21 dicembre 2025 taglierà il traguardo dei due millenni e mezzo dalla fondazione di Neapolis, avvenuta nel 475 a.C. Si tratta solo dei primi dati, comunque, il bando, infatti, si chiude oggi, lunedì 16 settembre 2024. Al momento sono state scaricate soltanto le prime 200 pec che, essendo composte da materiali grafici sono molto pesanti. Ma il numero potrebbe crescere ancora nelle prossime ore.

Al vincitore un premio di 10mila euro

Le domande sono state talmente tante che la casella di posta elettronica si è riempita nel weekend e per alcune ore non è stata più in grado di ricevere altri progetti. Problema poi risolto nel corso della serata di ieri. Al concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria, il Comune di Napoli corrisponderà un premio pari ad euro 10mila.

A cosa serve il logo dei 2500 anni

Il logo dei 2500 anni verrà utilizzato per identificare gli eventi, le iniziative , le attività e gli eventuali prodotti legati all'anniversario. Si tratta di un format grafico istituzionale da

utilizzare nei manifesti o nei banner, nelle locandine ed in tutta la documentazione istituzionale legata all'evento, "al fine di dare vita ad un’immagine iconica e rappresentativa che sia funzionale ad affermare l’identità del Compleanno della città di Napoli con caratteri di immediatezza ed originalità", come si legge nell'avviso:

La proposta progettuale deve essere, dunque, capace di cogliere le mille sfaccettature della Città: da capitale del Mediterraneo e meta turistica riconosciuta a livello mondiale, a realtà economica in costante crescita, attrattore di investimenti e risorse, che scommette sulla sostenibilità ambientale e sulla imprenditoria giovanile per presentarsi come un modello di sviluppo e di modernizzazione, sintetizzando le tradizioni con l’eccellenza tecnica e tecnologica nonché il legame esistente tra le comunità locali e il loro patrimonio in un esempio unico di coesistenza tra patrimonio materiale e immateriale.

Esclusi dall'iniziativa riferimenti di natura politica, ideologica, sportiva, nonché pubblicitaria diretta o indiretta ad alcun prodotto.