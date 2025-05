video suggerito

Per i 18 anni di Chanel Totti anche un po' di Napoli: la pizza fritta della Masardona La celebre Masardona protagonista del 18° compleanno di Chanel Totti a Roma: ai 200 ospiti offerta anche la pizza napoletana nella variante del Battilocchio.

A cura di Vincenzo Cimmino

Francesco Totti prova la pizza della Masardona

La Masardona protagonista del 18° compleanno di Chanel Totti. Durante la serata per celebrare la maggiore età della secondogenita dell'ex capitano della Roma Francesco Totti e della showgirl Ilary Blasi, sono state offerte le specialità made in Napoli della storica friggitoria napoletana. I cuochi, in uno dei tanti momenti culinari previsti durante i festeggiamenti nella location a Castello Tor Crescenza a Roma, hanno deliziato gli ospiti con la rinomata pizza fritta della Masardona.

Sono stati oltre 200 gli invitati che hanno potuto gustare la celebre pizza napoletana della Masardona durante i festeggiamenti per i 18 anni della giovane. Un prodotto molto apprezzato anche dai genitori della ragazza, Francesco e Ilary. I due, infatti, sono stati immortalati in momenti diversi della serata mentre cenavano con i fritti cucinati dalla storica pizzeria. La scelta di includere la Masardona nel catering dell'evento sottolinea l'attenzione della famiglia Totti Blasi per la qualità e la tradizione culinaria italiana.

Ilary Blasi assaggia la pizza della Masardona al 18° della figlia Chanel

A essere servito è stato il celebre Battilocchio, "un formato di pizza fritta", fanno sapere dalla friggitoria, "iconico e inconfondibile nato proprio nelle sale della celebre pizzeria napoletana. Un prodotto più piccolo e perfetto da portare in giro, ideale per assaggiare più gusti. Un morso e capisci subito chi è Masardona". Diversi i gusti in cui il battilocchio è offerto: completo, provola e pomodoro, senza pomodoro, marinara, zia Tatina, ‘mbuttunata, zio Tonino, diavola, compà, zio Gennaro, scopone, Romeo, baccalà, Alba, purè, ortolina e reginella.