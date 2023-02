Per 15 anni non paga la Tangenziale di Napoli: copriva la targa dello scooter con il piede Grazie a questo espediente, un motociclista ha accumulato 1.829,77 euro di debiti con la Tangenziale di Napoli: l’uomo è stato denunciato dalla polizia.

A cura di Valerio Papadia

Un espediente che è purtroppo molto comune e che ha permesso a un motociclista di non pagare il pedaggio della Tangenziale di Napoli per ben 15 anni: l'uomo, un 32enne partenopeo, quando transitava al casello, si immetteva nella corsia riservata ai possessori di Telepass e copriva completamente o parzialmente la targa del suo scooter con un piede, così che dalle telecamere non si potesse risalire al motociclo; il motociclista truffaldino è però stato scoperto ed è stato denunciato dalla Polizia di Stato.

Le indagini sono state effettuate dalla Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta e sono partite dopo una querela presentata proprio dalla Tangenziale di Napoli Spa, che ha informato gli inquirenti di un motociclista che aveva eluso il pagamento del pedaggio dal 2008 fino ad oggi, dunque per 15 anni.

L'uomo non ha pagato alla Tangenziale circa 2mila euro in 15 anni

Nonostante l'espediente utilizzato e il lungo periodo di impunità, i poliziotti sono riusciti a rintracciare lo scooter, recante targa polacca, e il suo utilizzatore, come detto un 32enne napoletano. Secondo gli accertamenti, il motociclista ha accumulato negli anni un debito con la Tangenziale di Napoli pari a 1.829,77 euro; dopo essere stato individuato, il 32enne è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per insolvenza fraudolenta.