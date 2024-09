video suggerito

Peppe Di Napoli in ospedale: “Ho dei linfomi, mi dovrò operare”. Il re delle pescherie allarma i fan Peppe Di Napoli, pescivendolo-star, è malato. Lo dice lui stesso sui social. Ha dei linfomi e dovrà operarsi: “Fiducioso e consapevole, il percorso non sarà breve” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Peppe Di Napoli

Un'ondata di affetto ha investito nella giornata odierna Peppe Di Napoli, il pescivendolo di Pianura diventato star dei social network. È stato proprio il commerciante 51enne – che ha partecipato anche al noto reality "L'isola dei famosi" – a pubblicare sui suoi profili una fotografia che lo ritrae in una corsia d'ospedale, più precisamente in una nota clinica di Napoli, e a spiegare il motivo che lo ha portato lì: la scoperta di alcuni linfomi e la necessità di sottoporsi a un intervento, forse più di uno, come lascia intendere lo stesso Di Napoli.

«Oggi mi ritrovo qui dal nulla in un ospedale, non è proprio il luogo adatto per me, tutto così silenzioso e sistemato» scrive Peppe Di Napoli a corredo della foto. «Domani dovrò affrontare il mio primo intervento – prosegue – perché facendo alcune visite sono stati trovati nel mio corpo vari corpi estranei, tanti piccoli linfomi che mi sono venuti a trovare. Dico così perché adesso devono assolutamente andare via, non è il posto giusto per loro». Il linfoma è un tipo di tumore del tessuto linfoide.

Il pescivendolo e ristoratore , noto per il suo slogan "A cascata", riferito alle tante qualità di pesce venduto, spesso a prezzi molto concorrenziali, si rivolge poi direttamente ai suoi tanti follower: «Temevo nel dirvi una cosa del genere, ma in fin dei conti anche voi siete la mia famiglia, vi ho reso partecipi nei momenti più belli della mia vita e ho deciso di farlo anche adesso. Io adesso vado, fiducioso e consapevole che il percorso non sarà breve. Ma ci possiamo mai abbattere per così poco? Dai che ho una marea di novità da dirvi! Inoltre ringrazio infinitamente il dottor Domenico De Vito per la sua professionalità e per la sua grande umanità! Vi voglio bene». Di Vivo, pubblicamente ringraziato da Di Napoli, è responsabile di Chirurgia Generale, Oncologica e Videolaparoscopica.

Già un anno fa, nel settembre del 2023, Peppe Di Napoli aveva pubblicato su TikTok un video nel quale si mostrava in una stanza d'ospedale e rivelava alle tantissime persone che lo seguono di doversi sottoporre ad alcuni accertamenti; anche in quella occasione, il pescivendolo napoletano aveva ricevuto tanto affetto.