Pellezzano piange Carmine Alfano, morto a 43 anni in un incidente: era il "gigante buono" del 118 Lutto a Pellezzano, in provincia di Salerno: Carmine Alfieri, 43 anni, è morto in un incidente questa mattina ad Agerola, nel Napoletano. Disposta l'autopsia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Carmine Alfano

Tragico incidente ad Agerola, in provincia di Napoli: Carmine Alfano, 43 anni, è morto in un incidente mentre era alla guida del suo scooter. Stava percorrendo la galleria che collega il centro abitato di Agerola verso la costiera lungo la strada statale 366 quando, per cause ancora da accertare, è finito sull'asfalto. Nonostante l'intervento dei sanitari del 118, allertati dagli automobilisti presenti in strada in quel momento, per lui non c'è stato nulla da fare: inutili i tentativi di rianimazione, il 43enne è morto poco dopo. Carmine Alfano era molto conosciuto anche per la sua attività di soccorittore del 118 di Pellezzano, in provincia di Salerno.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta sulla sua morte, per chiarire cause e responsabilità del suo decesso. Disposta anche l'autopsia sul suo corpo. L'incidente non vedrebbe coinvolte altre persone o veicoli, ma soltanto la moto del 43enne. La notizia del suo decesso ha fatto rapidamente il giro della città salernitana, dove era molto conosciuto. Lo stesso comune di Pellezzano, guidato dal sindaco Francesco Morra, ha commentato così la notizia del suo decesso:

L’Amministrazione Comunale di Pellezzano esprime profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Carmine Alfano, 43 anni, nostro concittadino e stimato operatore del 118, deceduto questa mattina in un incidente stradale ad Agerola.

Carmine, descritto da colleghi e amici come un “gigante buono”, era un punto di riferimento per gli operatori del 118, sempre disponibile e sorridente.

La sua perdita lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, ma anche tra quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare al suo fianco.