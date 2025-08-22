Pedone investito a Casoria, è in coma. L’uomo identificato grazie al sito di “Chi l’ha visto?”: era scomparso

Era stato investito lo scorso 14 agosto, ma fino a qualche giorno fa la sua identità è rimasta un mistero: l'uomo è stato identificato dalla Polizia Municipale consultando il sito della nota trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?". Una storia tragica, da film drammatico, quella che arriva da Casoria, dove un uomo di circa 60 anni, come detto lo scorso 14 agosto, è stato investito da un tir sulla Circumvallazione Esterna e ora è in coma all'ospedale del Mare, a Napoli. Il mistero sull'identità del malcapitato è stato risolto soltanto due giorni fa, grazie allo zelo di un'operatrice della Polizia Municipale di Casoria e al sito della nota trasmissione televisiva di Rai Tre, che da anni si occupa delle persone scomparse nel nostro Paese.

Dopo l'incidente, il maggiore Paolo Borzillo, vice comandante della Polizia Municipale di Casoria, dopo aver preso gli opportuni provvedimenti contro l'autista dal tir, ha avviato le indagini del caso per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, avviando un'ampia attività di ricerca volta all'identificazione dell'uomo investito, che non era stato possibile effettuare nell'immediatezza del fatto. Dopo giorni di indagini, un'operatrice della Municipale, ha consultato il sito di "Chi l'ha visto?", trovando una segnalazione di una persona scomparsa compatibile con l'uomo investito. I successivi accertamenti, che si sono avvalsi anche della collaborazione dell'ospedale del Mare, dove il 60enne è ricoverato, hanno confermato l'identità dell'uomo, che ha permesso il ricongiungimento con la famiglia.

"Questa vicenda dimostra quanto la Polizia Locale sia sempre più in prima linea anche nelle attività di polizia sociale. L'intuizione di un'operatrice è stata determinante per arrivare all'identificazione" ha dichiarato il maggiore Borzillo. Soddisfazione per l'operato della Polizia Municipale è stata espressa dal sindaco di Casoria, Raffaele Bene, che ha dichiarato: "Ringrazio la nostra Polizia Locale per la professionalità e la determinazione dimostrate. Non si è trattato solo di un'indagine, ma di un gesto di umanità verso chi sta lottando per la vita e verso i suoi affetti".