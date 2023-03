Paura sulla Circumvesuviana: saltano pavimento e sediolini tra Vico Equense e Seiano “Scene paranormali” sul treno della Circum tra Napoli e Sorrento: le vibrazioni fanno staccare pavimento e sediolini durante la marcia.

A cura di Nico Falco

Il treno comincia a vibrare e, in un frastuono assordante, brandelli di pavimento si sollevano, i sediolini sobbalzano, uno addirittura si stacca completamente e finisce a rimbalzare nel corridoio. Tutto immortalato in diversi video registrati da chi era a bordo e rilanciati dalla pagina satirica "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti" e che da ieri vengono diffusi sui social.

Le immagini risalgono alla serata di ieri, 5 marzo, il treno della tratta da Napoli a Sorrento era nella galleria tra Vico Equense e Seiano. Le scene ricordano quelle dei film horror ma in questo caso i poltergeist c'entrano poco: le cause potrebbero essere in un difetto di fabbricazione o in una mancata manutenzione del treno, che sarebbe di quelli nuovi. Sull'accaduto l'Eav non ha rilasciato, per il momento, nessun comunicato e probabilmente sono in corso accertamenti per risalire alla natura del problema, sia sul convoglio sia sui binari della tratta interessata.

Nei due video pubblicati dalla pagina satirica, ricevuti dagli utenti, si avverte distintamente il frastuono durante la marcia e si vedono i pezzi di pavimento che si sollevano, in alcuni punti fino a staccarsi; lo stesso capita ai sediolini che, coi bulloni evidentemente saltati per via delle vibrazioni, sobbalzano e uno di questi finisce al centro del corridoio. Sullo sfondo, i passeggeri che, in piedi, si sono spostati nel punto del vagone più lontano e osservano quei "fenomeni paranormali".