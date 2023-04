Paura davanti al bar Gozzetto a Pozzuoli, armato di pistola e coltello aggredisce poliziotti Un 38enne napoletano è stato arrestato nell’area portuale di Pozzuoli: fermato perché molestava i passanti, aveva un coltello e una pistola replica.

A cura di Nico Falco

Un 38enne napoletano, Diego D'Avino, con precedenti di polizia, è stato arrestato ieri sera davanti al bar "Il Gozzetto", sul lungomare Cristoforo Colombo, nell'area portuale di Pozzuoli: stava molestando i passanti lasciando intendere di essere armato e, quando sono intervenuti i poliziotti, si è scagliato contro di loro. L'uomo, bloccato dopo una colluttazione, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale; è stato inoltre denunciato per detenzione abusiva di armi e per porto di oggetti armi o oggetti atti ad offendere e per aver danneggiato la volante e gli arredi del commissariato.

I poliziotti del commissariato locale, durante i servizi di routine di pattugliamento del territorio, sono stati inviati al bar del lungomare dalla Centrale Operativa; davanti all'attività c'era un uomo che minacciava i passanti e, portandosi la mano alla cintura, lasciava intendere di avere una pistola. Gli agenti lo hanno individuato e lo hanno bloccato col supporto dei carabinieri della stazione di Pozzuoli. Il 38enne è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di una pistola, che si è rivelata essere una replica marca Bruni calibro 8 a cui era stato tolto il tappo rosso. Addosso aveva anche un proiettile calibro 7.65 e un coltello a serramanico della lunghezza di 15 centimetri.

Nel corso del controllo il 38enne ha spintonato gli agenti per evitare che lo perquisissero; ha colpito l'automobile di servizio e anche una volta negli uffici di Polizia si è mostrato aggressivo e ha danneggiato una porta, motivo per cui è stato denunciato anche per danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione.