Patto per Napoli, Draghi al Maschio Angioino martedì 29 marzo per la firma con Manfredi Il presidente del Consiglio a Napoli per la firma del Patto con il sindaco a Castel Nuovo. Poi visita al Rione Sanità.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il presidente del Consiglio Mario Draghi sarà a Napoli, martedì 29 marzo 2022, per firmare al Maschio Angioino il "Patto per Napoli" con il sindaco Gaetano Manfredi, durante una cerimonia ufficiale in città. L'accordo prevede uno stanziamento di 1,3 miliardi di euro in 20 anni per Napoli, per ripianare il disavanzo di 5 miliardi di euro, ed altre misure, come l'aumento dell'addizionale comunale Irpef dello 0,2% e la tassa di imbarco di 2 euro all'aeroporto di Capodichino. L'incontro tra il primo cittadino ed il Premier Draghi era previsto per metà febbraio, ma è slittato di oltre un mese a causa del concomitante scoppio della Guerra in Ucraina, che ha fatto slittare per cause di forza maggiore gli impegni già programmati.

Appuntamento alle ore 11 a Castel Nuovo per la firma del Patto per Napoli. La visita del Presidente del Consiglio proseguirà poi al Rione Sanità, dove Draghi incontrerà Don Antonio Loffredo, al quale oggi l'Università del Sannio ha conferito la laurea ad honorem in Economia per l'attività di divulgazione sulle catacombe di Napoli. Assieme a don Loffredo ci saranno anche padre Giuseppe Rinaldi e i rappresentanti delle coop di giovani impegnati nelle imprese sociali per la valorizzazione e la gestione del patrimonio storico, artistico e archeologico.