Patrizia Perone morta sette mesi dopo la rapina, pena ridotta per 20enne Ridotta la pena al 20enne accusato della rapina in cui rimase gravemente ferita Patrizia Perone, morta sette mesi dopo: sconterà 6 anni e 2 mesi ai domiciliari e col volontariato.

A cura di Nico Falco

Pena ridotta da 7 anni a 6 anni e due mesi, da scontare con braccialetto elettronico e domiciliari, con affidamento a un'associazione per la quale svolgerà volontariato assistendo persone indigenti. È quanto è stato disposto dalla Corte di Appello di Napoli per L. F., il giovane, oggi 20 anni, che un anno fa si rese responsabile della rapina ai danni di Patrizia Perone, l'imprenditrice napoletana rimasta gravemente ferita e morta sette mesi dopo in ospedale.

La donna, titolare della Antica Pizzeria Gianni e Genny di salita Tarsia, la sera del 17 luglio 2021 era in salita Tarsia, sullo scooter guidato dalla nipote. Si affiancarono due ragazzi, puntarono una pistola. Le donne cercarono di allontanarsi, ma la giovane alla guida, forse strattonata, perse il controllo. La Perone, che non indossava il casco, batté violentemente la testa a terra riportando un grave trauma cranico; i due, come si vede nel video, si appropriarono dello scooter e fuggirono. La rapina venne ripresa anche da una telecamera di sorveglianza.

La Squadra Mobile di Napoli risalì all'identità dei due rapinatori: L. F., allora 19 anni, e un 16enne. Tre giorni dopo, il 20 luglio, furono eseguiti i fermi per rapina aggravata emessi dalla Procura presso il Tribunale e presso il Tribunale per i Minorenni. L'imprenditrice morì sette mesi dopo in ospedale, il 22 febbraio, a 64 anni.

Leggi anche Papà ferma uomo armato mentre porta il bimbo in braccio

Il 16enne era stato collocato in comunità mentre L. F. era stato condannato in primo grado a sette anni di reclusione. I giudici della Corte di Appello hanno accolto l'istanza presentata dal legale dell'imputato, l'avvocato Carla Maruzzelli, concedendo la possibilità di redenzione col volontariato presso il centro.