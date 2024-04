video suggerito

Pasquetta a Ischia con un coltello nascosto nella suola: denunciato un 19enne napoletano Un coltello a scatto nascosto nella suola della scarpa destra: la scoperta dei carabinieri nel porto di Ischia durante gli sbarchi dei turisti per Pasquetta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era sbarcato sull'isola di Ischia per trascorrere Pasquetta, ma appena sbarcato è stato fermato dai carabinieri e trovato con un coltello a scatto nascosto nella suola di una scarpa. Per un 19enne napoletano arriverà dunque il foglio di via obbligatorio dai comuni dell'isola ischitana. Si tratta di solo uno dei tanti controlli effettuati ieri, nel Lunedì in Albis, dalle forze dell'ordine impegnate nel monitoraggio dei flussi turistici sull'Isola Verde.

A finire nel mirino soprattutto i porti commerciali, ma anche le principali arterie stradali e i luoghi della movida, particolarmente gettonati da chi arriva dal continente. Proprio nel porto commerciale di Ischia, nell'area di sbarco dei traghetti provenienti dalla terraferma, è stato scoperto il 19enne napoletano: dai controlli, è emerso che aveva nascosto un coltello a scatto all'interno della suola della scarpa destra. Oltre al foglio di via obbligatorio per il quale è stato segnalato, è stato anche denunciato per porto abusivo di armi.

Denunciato invece nella zona degli sbarchi degli aliscafi, nel porto di Casamicciola Terme, un 18enne di Forio d'Ischia, incensurato: è stato trovato in possesso di una bici elettrica che è risultata rubata lo scorso 3 febbraio e che dopo gli accertamenti di rito è stata restituita al legittimo proprietario. Altri quattro turisti, invece, sono stati segnalati alla Prefettura perché in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti. Complessivamente, sono state identificate 408 persone e controllati 156 veicoli tra auto, moto e scooter, con 22 multe per violazioni varie al codice della strada.