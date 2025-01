video suggerito

Pasquale Sergio Tranchida, morto in un incidente ad Afragola. La dedica del figlio: “Grazie per tutto” Si chiamava Pasquale Sergio Tranchida ed era originario di Marsala l’uomo morto in un incidente con il suo camion sull’Autostrada A1, ad Afragola, nel Napoletano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

402 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si chiamava Pasquale Sergio Tranchida l'uomo che ieri, sabato 18 gennaio, è morto in un incidente stradale che si è verificato sull'Autostrada A1, nei pressi di Afragola, nella provincia di Napoli: l'uomo ha perso il controllo del suo camion, che si è ribaltato più volte. Pasquale Sergio Tranchida era originario di Marsala, in Sicilia, la cui comunità è sconvolta dalla notizia della sua morte e che, nelle ultime ore, gli ha tributato numerosi messaggi. Tra questi c'è anche quello del figlio dell'autista siciliano che sui social, a corredo di una fotografia del genitore, ha scritto:

Papà mio, sei e resterai per sempre la mia ancora… Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per la nostra amata famiglia. Riposa in pace amore mio ti amo all’infinito

L'incidente in cui ha perso la vita Pasquale Sergio Tranchida si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 18 gennaio. L'uomo era alla guida del suo camion e stava percorrendo l'Autostrada A1 Milano-Napoli quando, nei pressi del megastore Ikea ad Afragola, per cause che sono ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo pesante che, dopo essere finito violentemente contro il guardrail, si è ribaltato più volte. Nell'impatto, l'autista siciliano è stato sbalzato all'esterno dell'abitacolo: è deceduto sul colpo. I rilievi per determinare con esattezza le cause dell'incidente sono stati effettuati dalla Polizia Stradale.