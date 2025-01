Incidente sull’autostrada A1: camion si ribalta, morto conducente ad Afragola

video suggerito

A cura di Nico Falco

Un camionista è morto a seguito di un grave incidente stradale che si è consumato nel pomeriggio di oggi, 18 gennaio, lungo l'autostrada A1 Napoli-Milano, all'altezza del megastore Ikea, nel territorio del comune di Afragola: l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, che è finito contro il guardrail e, per la potenza dell'impatto, si è ribaltato più volte. Nello schianto il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, sarebbe deceduto sul colpo. La vittima, originaria di Marsala, in Sicilia, era diretta verso il Nord Italia.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, la Polizia Stradale e i vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Napoli. Per consentire i soccorsi, la rimozione del veicolo e il ripristino della carreggiata è stato necessario chiudere la strada in direzione Caserta. Il mezzo pesante sarebbe finito in velocità contro il guardrail, dai primi rilievi non sarebbero emersi segni di sterzate o frenate; dopo l'impatto si è ribaltato più volte ed è scivolato sull'asfalto per qualche decina di metri prima di fermarsi; nell'incidente non risultano coinvolti altri veicoli.

È possibile, ma questo aspetto resta per il momento al vaglio, che l'uomo alla guida possa essere stato vittima di un colpo di sonno o di un malore e che abbia perso i sensi mentre era alla guida, e sarebbe stato di conseguenza impossibilitato a frenare o a cercare di riprendere il controllo del camion. La chiusura della strada ha inevitabilmente portato alla creazione di code di un paio di chilometri per tutto il tardo pomeriggio.