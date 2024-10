video suggerito

Pasquale Caputo muore annegato a 35 anni, era in vacanza in Egitto: lutto a Eboli L’uomo si trovava in vacanza in Egitto con la moglie quando è improvvisamente annegato in circostanze ancora da chiarire. Lutto a Eboli, nel Salernitano, dove Pasquale Caputo era molto conosciuto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

59 CONDIVISIONI condividi chiudi

La comunità di Eboli, cittadina della Piana del Sele, nella provincia di Salerno, è sconvolta per l'improvvisa e prematura scomparsa di Pasquale Caputo, 35enne del posto, morto annegato nella mattinata di oggi, giovedì 24 ottobre, mentre si trovava in vacanza in Egitto.

Le circostanze della morte del 35enne sono ancora poco chiare: il giovane ebolitano si trovava in vacanza insieme alla moglie in una località a poca distanza da Sharm El Sheik ed era in mare, non è ancora chiaro se a fare il bagno oppure impegnato in una immersione, quando è annegato, per cause che, come detto, sono ancora da chiarire.

Una volta chiarite le cause del decesso di Pasquale Caputo, si procederà al rimpatrio della salma e in Italia e, successivamente, la famiglia potrà procedere con i funerali.

Come detto, la notizia della morte di Pasquale Caputo ha gettato nello sconforto la comunità di Eboli, dove il 35enne era molto conosciuto. Sui social, in particolare nei gruppi su Facebook dedicati alla cittadina della Piana del Sele, sono molti i messaggi di cordoglio di chi lo conosceva. "Addio Pako, un grande lavorator, una persona onesta e perbene. Un uomo che non potrà mai più riabbracciare la sua famiglia. Non ci sono parole, solo dolore immenso" scrive un uomo.