Pasqua a Napoli, 15mila visitatori nei musei e folla ai Quartieri Spagnoli per il murale Maradona Boom di turisti a Napoli nel weekend di Pasqua e Lunedì in Albis: 6mila visitatori al Museo Archeologico, 34mila a Pompei.

A cura di Pierluigi Frattasi

Quasi 15mila visitatori nei musei napoletani per il weekend di Pasqua e Pasquetta 2023, con il Museo Archeologico Nazionale primo sito culturale della città con quasi 6mila visite. Folle oceaniche anche ai Quartieri Spagnoli, dove migliaia di persone nella giornata di oggi, 10 aprile 2023, Lunedì in albis, si sono recate “in pellegrinaggio” al murale gigante di Diego Armando Maradona. I vicoli erano talmente affollati che le auto sono rimaste bloccate nella calca, impossibilitate a circolare.

Il maltempo non ferma i turisti nemmeno nel secondo weekend di aprile. Alberghi e B&B continuano a registrare il tutto esaurito, con i ristoranti e i bar del centro storico e del Lungomare che fanno il pienone, con lunghe code di clienti in attesa di assaggiare i piatti tipici della cucina partenopea pasquale.

Il turismo culturale continua a segnare numeri positivi, con circa 7mila visitatori nei siti culturali pubblici registrati la Domenica di Pasqua e altrettanti nella giornata di Pasquetta. Un trend positivo che si conferma anche a livello regionale, dove Pompei continua a fare da traino. Il parco archeologico totalizza circa 34mila visitatori nel weekend di Pasqua, secondo sito culturale nazionale, seguito dalla Reggia di Caserta che ne ha circa 13mila.

Al Museo Archeologico di Napoli 10mila visitatori in 3 giorni

A richiamare il maggior numero di visitatori a Napoli è il Museo Archeologico Nazionale (Mann), che in tre giorni (Sabato Santo, Pasqua e Lunedì in Albis) richiama circa 10mila visitatori, grazie anche alla nuova sezione Campania Romana, inaugurata il 3 aprile dal Ministro Sangiuliano, e dalla mostra "Picasso e l'Antico", inserita nelle celebrazioni ufficiali per i 50 anni dalla morte del pittore spagnolo.

Al Palazzo Reale di Napoli, dove è in corso la mostra su Caravaggio con la "Flagellazione" (in prestito dal Museo di Capodimonte), sabato le presenze sono state 2453, domenica 1712, a Pasquetta 2291 per un totale di 6.456.

Il ministro Sangiuliano: “Numeri confortanti”

Risultati positivi per il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che afferma: “In questi due giorni ho personalmente parlato al telefono con molti direttori di musei e parchi archeologici, si confermano numeri notevoli che confortano il nostro lavoro”. E aggiunge: “I musei e i parchi archeologici sono la geografia della nazione, memoria storica del popolo italiano. Visitarli consente a ciascuno di noi di arricchirsi”. Poi, conclude: “Siamo impegnati a spendere rapidamente e bene le risorse del PNRR e altri stanziamenti per guadagnare in efficienza e qualità dei servizi”.

Di seguito si riportano i primi dati provvisori del Ministero della Cultura, pervenuti per la Campania:

Pasqua

Museo archeologico nazionale di Napoli 3.000;

Palazzo Reale di Napoli 1.712;

Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 1.523;

Museo e Real Bosco di Capodimonte 754;

Certosa e Museo di San Martino 531;

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 16.073;

Reggia di Caserta 4.762;

Parco archeologico di Ercolano 2.743;

Parco archeologico di Paestum e Velia – Museo e area archeologica di Paestum 1.727;

Pasquetta