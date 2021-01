Una donna di 29 anni ha dato alla luce un bambino all'interno dell'ex area Nato del quartiere di Poggioreale, a Napoli. La polizia è fortunatamente intervenuta poco dopo, aiutando entrambi ad evitare possibili e spiacevoli conseguenze, accompagnandoli in ospedale: non corrono rischi, e si trovano ora a Villa Betania dove i medici si sono occupati di prestare loro le cure adeguate dopo il parto.

La vicenda è accaduta in strada, all'esterno degli stabili abbandonati dell'ex area Nato di Poggioreale: attorno alle 12, all'arrivo della polizia, la donna aveva già messo alla luce il bambino da qualche minuto, e così per lei è stato disposto subito il trasferimento in ospedale. Il neonato era stato avvolto in un vecchio cappotto, mentre la madre giaceva accanto, ancora dolorante per il parto. Alcune persone, accortesi del tutto, avevano chiamato la polizia, che hanno trovato il bimbo sanguinante e cianotico. A quel punto, ad occuparsene sono stati i sanitari del 118, che ne hanno disposto il trasferimento all'ospedale pediatrico Santobono: le sue condizioni non destano comunque preoccupazione, ed il piccolo si rimetterà presto. La madre è stata invece portata a Villa Betania, per le cure in seguito al parto avvenuto in strada. Anche per lei, oltre al comprensibile spavento e allo sforzo sostenuto, non ci sarebbero altre controindicazioni. Dai controlli successivi, la donna è risultata essere una cittadina di origine marocchina di 29 anni, attualmente senza fissa dimora e che viveva abusivamente proprio all'interno della struttura abbandonata, le cui condizioni di degrado da tempo vengono denunciate dai residenti del posto.