Parte da Bacoli History 90, il festival che farà rivivere la dance con Ice Mc, Datura e Los Locos Il Nabilah ospita il battesimo di History 90, il festival dance che vedrà tra i protagonisti Datura, Ice Mc e i Los Locos.

A cura di Redazione Napoli

Parte da Napoli il festival History 90, una rassegna che partendo dal club Nabilah di Bacoli porterà alcuni dei protagonisti della dance mondiale degli anni '90 in giro per il Sud Italia. Il primo appuntamento, anteprima del tour più lungo, sarà per il 25 aprile a partire dalle 11 fino alle 23 di sera (il biglietto costa 25€), per 12 ore all'insegna del revival e delle atmosfere che hannop fatto la storia della dance, facendo ballare milioni di giovani nelle discoteche di tutta Italia: "La musica dance degli anni '90 è stata una vera e propria rivoluzione culturale e musicale che ha influenzato intere generazioni. History 90 sarà un viaggio indietro nel tempo, attraverso un mix di musica, moda e cultura pop che ha caratterizzato quegli anni d'oro" si legge nel comunicato con cui si lancia l'iniziativa.

I protagonisti di questo tour saranno artisti come Ice Mc, l'artista giamaicano che nel 1989 raggiunse le posizioni alte della classifica italiana con "Easy", fece da colonna sonora di Trainspotting col brano "Think About The Way" e collaborò con Alexia. Ci saranno i Los Locos, il gruppo spagnolo diventato cult grazie alla Macarena, brano che ha scalatio le classifiche di tutto il mondo diventando un classico estivo (e non solo), ma anche i Datura, Nathalie Arts, voce guida del progetto The Soundlovers che portò al successo "Surrender", poi Neja, Taleesa e Paps from Paps ’n' Skar che contribuiranno a far ballare tutti fino a sera tardi.

Si potranno rivivere le atmosfere di una stagione che ha segnato le notti italiane per tantissimi ragazzi. Dopo l’appuntamento de 25 aprile il festival continuerà il suo viaggio itinerante il 24 giugno al Maremō beach club di Salerno per poi proiettarsi in piena estate in Sardegna (10 agosto presso Maracuja Club di Budoni – SS), in Calabria (18 agosto presso il Sottosopra Beach di Diamante – Cs) e infine in Puglia (20 agosto presso il Parco Gondar di Gallipoli).